In Asia sempre più giovani sono miopi e bisogna correre ai ripari (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pur avendo i dati peggiori, l’Asia orientale non è sola. Anche Europa e America registrano tassi di miopia superiori alla norma. Nuove ricerche confermano che il disturbo cresce tra i più giovani che passano troppe ore al chiuso. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pur avendo i dati peggiori, l’orientale non è sola. Anche Europa e America registrano tassi dia superiori alla norma. Nuove ricerche confermano che il disturbo cresce tra i piùche passano troppe ore al chiuso. Leggi

Pubblicità

CarlottaMarche7 : RT @albabaldini1: Se si sveglia tutta l'Africa, insieme a quel niente di 4 mld di persone in Asia, BYE BYE USA-UE per sempre. - Sadachbia777 : RT @albabaldini1: Se si sveglia tutta l'Africa, insieme a quel niente di 4 mld di persone in Asia, BYE BYE USA-UE per sempre. - DavideBattin : RT @putino: Il terremoto di questa notte in #Afghanistan ???? sta assumendo sempre più i contorti di una catastrofe. Secondo la CNN ormai son… - _asteroid1 : RT @albabaldini1: Se si sveglia tutta l'Africa, insieme a quel niente di 4 mld di persone in Asia, BYE BYE USA-UE per sempre. - _fiorucci : RT @albabaldini1: Se si sveglia tutta l'Africa, insieme a quel niente di 4 mld di persone in Asia, BYE BYE USA-UE per sempre. -