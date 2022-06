Il nuovo strumento di Ikea per progettare il design della tua casa senza spostare nulla (Di mercoledì 22 giugno 2022) Arredare la propria casa non è mai stato così facile. Ikea sta lanciando un nuovo strumento di progettazione virtuale che permette di visionare come potrebbero apparire i suoi mobili nella tua abitazione. “Come la vedi qui una libreria al posto di quel tavolo?”. La funzione Scene Scanner di Ikea Kreativ risponde a tutti questi tipi di domande, consentendo di scansionare una stanza utilizzando l’app iOS di Ikea, cancellare i mobili esistenti e posizionare i mobili virtuali al loro posto. Se il cliente non vuole scansionare la propria abitazione, ci sono oltre 50 showroom virtuali in cui posizionare il nuovo arredo. Naturalmente, il processo progettato è nato per invogliare i clienti a ordinare questi mobili davvero, dopo aver sfogliato le versioni virtuali. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Arredare la proprianon è mai stato così facile.sta lanciando undi progettazione virtuale che permette di visionare come potrebbero apparire i suoi mobili nella tua abitazione. “Come la vedi qui una libreria al posto di quel tavolo?”. La funzione Scene Scanner diKreativ risponde a tutti questi tipi di domande, consentendo di scansionare una stanza utilizzando l’app iOS di, cancellare i mobili esistenti e posizionare i mobili virtuali al loro posto. Se il cliente non vuole scansionare la propria abitazione, ci sono oltre 50 showroom virtuali in cui posizionare ilarredo. Naturalmente, il processo progettato è nato per invogliare i clienti a ordinare questi mobili davvero, dopo aver sfogliato le versioni virtuali. LEGGI ANCHE ...

Pubblicità

ilGiunco : Donano fondi alla Misericordia in ricordo della loro bimba: acquistato un nuovo strumento per l'ambulanza -… - giornalettismo : #Ikea sta lanciando un nuovo strumento di progettazione virtuale che permette di visualizzare come potrebbero appar… - Nicola_Bressi : Un nuovo strumento per la lotta al tumore al pancreas. Uno di quei tumori contro i quali la lotta è ancora durissim… - AernovaSrl : NUOVO LOOK E MAGGIORE NAVIGABILITÀ DEL SITO Un restyling completo votato rendere il sito Aernova uno strumento util… - ContrattiPA : #AppaltiPubblici Via libera del Parlamento europeo al nuovo strumento UE per gli appalti internazionali: l'obiettiv… -