Gigi D’Alessio ha davvero vietato di parlare di Anna Tatangelo al suo concerto? (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’abbiamo notato tutti che Gigi D’Alessio ha lasciato fuori Anna Tatangelo dal suo show per i 30 anni di carriera ma la rivista Chi svela qualche retroscena. Si tratta di indiscrezioni, i diretti interessati come sempre non ne parlano ma si vocifera che Gigi D’Alessio abbia vietato anche ai suoi ospiti sul palco di parlare dell’ex compagna. Per bilanciare il tutto sottolineiamo che il cantautore partenopeo ha tenuto fuori dal palco anche la sua attuale compagna, Denise Esposito, che da pochi mesi è diventata mamma del suo Francesco. E’ stata Mara Venier a citare la prima moglie, Carmela, ricordando il giorno in cui è nato Luca. Aggiungiamo però che a differenza di Denise la Tatangelo ha collaborato con Gigi, insieme ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’abbiamo notato tutti cheha lasciato fuoridal suo show per i 30 anni di carriera ma la rivista Chi svela qualche retroscena. Si tratta di indiscrezioni, i diretti interessati come sempre non ne parlano ma si vocifera cheabbiaanche ai suoi ospiti sul palco didell’ex compagna. Per bilanciare il tutto sottolineiamo che il cantautore partenopeo ha tenuto fuori dal palco anche la sua attuale compagna, Denise Esposito, che da pochi mesi è diventata mamma del suo Francesco. E’ stata Mara Venier a citare la prima moglie, Carmela, ricordando il giorno in cui è nato Luca. Aggiungiamo però che a differenza di Denise laha collaborato con, insieme ...

