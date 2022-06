Filaria nel cane | cosa devi sapere per proteggerlo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Lanel– conosciuta anche come filariosi – è una patologia cardiopolmonare. Colpisce i nostri amici a quattro zampe di ogni età e razza e può rivelarsi molto pericolosa, tanto da portare alla morte. Cos’è e come funziona questa malattia Lao filariosi cardiopolmonare è causata dal Diroimmitis, un parassita che si trasmette tramite la puntura di zanzara. Il ciclo dellasegue uno schema ben preciso: l’insetto punge un animale già infetto, le larve maturano, raggiungendo una forma infestante, sino a quando non migrano nel boccale dell’insetto. A quel punto la zanzara infetta un animale sano, trasmettendogli il parassita attraverso la puntura. Le larve, attraverso i capillari, migrano nel corpo delinfestato, in seguito le macro filarie si ...