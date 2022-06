Elodie: i video tutorial per le coreografie di Tribale e Bagno A Mezzanotte (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fedez probabilmente ha sfornato il vero tormentone dell’estate 2022, ma è Elodie la regina dell’estate. La splendida madrina del Pride di Roma è diventata l’attuale icona dei locali friendly d’Italia con i suoi due ultimi singoli – tutti da ballare – usciti a distanza di tre mesi l’uno dall’altro. Sto parlando ovviamente di Bagno A Mezzanotte (il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza per la guerra in Ucraina) e Tribale, trionfo pop anni 2000. I due singoli sono tutt’ora ai piani alti di tutte le classifiche (Spotify, iTunes e FIMI) e recentemente su TikTok Elodie ha anche pubblicato le due coreografie ufficiali. Entrambe sono state realizzate da Gabriele Esposito, ballerino che la cantante ha conosciuto durante l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Ecco il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fedez probabilmente ha sfornato il vero tormentone dell’estate 2022, ma èla regina dell’estate. La splendida madrina del Pride di Roma è diventata l’attuale icona dei locali friendly d’Italia con i suoi due ultimi singoli – tutti da ballare – usciti a distanza di tre mesi l’uno dall’altro. Sto parlando ovviamente di(il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza per la guerra in Ucraina) e, trionfo pop anni 2000. I due singoli sono tutt’ora ai piani alti di tutte le classifiche (Spotify, iTunes e FIMI) e recentemente su TikTokha anche pubblicato le dueufficiali. Entrambe sono state realizzate da Gabriele Esposito, ballerino che la cantante ha conosciuto durante l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Ecco il ...

