DOC, Luca Argentero sostituito: ecco chi prenderà il suo posto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. DOC è sicuramente uno dei grandi successi di Rai Uno, eppure pare proprio che Luca Argentero sia ad un passo dall’essere sostituito. Sembra proprio arrivare come un fulmine a ciel sereno la notizia che riguarda il protagonista della nota fiction campione di incassi della passata stagione e proprio in questo momento in cui l’attore torinese Leggi su youmovies (Di mercoledì 22 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. DOC è sicuramente uno dei grandi successi di Rai Uno, eppure pare proprio chesia ad un passo dall’essere. Sembra proprio arrivare come un fulmine a ciel sereno la notizia che riguarda il protagonista della nota fiction campione di incassi della passata stagione e proprio in questo momento in cui l’attore torinese

Pubblicità

zazoomblog : Doc Nelle Tue Mani remake americano cast e uscita: Matthew McConaughey protagonista come Luca Argentero - #Nelle… - SecondaAlla : @The_Last_Gasp Quelli veri non si sa, ma questo è Doc, con Luca Argentero! - Luca_tern : RT @borghi_claudio: @IvanDellaValle @ProfDraghi Ma perché devo ritrovarmi tutti i grillini in quattro contenitori? M5S doc, alternativa, it… - Stella2411 : @nogoblinfear Questa è una scena della fiction doc nelle tue mani, guardate dietro, c'è Luca Argentero - marcx1964 : @RestoFerma Ci sono più infermiere stasera su Twitter che ai provini di Doc con Luca Argentero. -