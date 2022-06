Calcio: Tar su ricorso Figc, 'non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all'avvio del campionato di Serie A, in dipendenza degli effetti del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, nelle more della pubblicazione della motivazione, fermo restando che la presente controversia è circoscritta al Manuale delle Licenze della serie A, e avuto riguardo ai poteri di cui la Federazione è titolare e alla concreta situazione dei club di serie A". Lo spiega il Tar del Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo, a quanto apprende l'Adnkronos, nell'ordinanza con la quale respinge la domanda cautelare presentata dalla Figc per la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Nonin ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all'avvio del campionato di Serie A, in dipendenza degli effetti del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, nelle more della pubblicazione della motivazione, fermo restando che la presente controversia è circoscritta al Manuale delle Licenze della serie A, e avuto riguardo ai poteri di cui la Federazione è titolare e alla concreta situazione dei club di serie A". Lo spiega il Tar del Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo, a quanto apprende l'Adnkronos, nell'ordinanza con la quale respinge la domanda cautelare presentata dallaper la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva ...

