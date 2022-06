Briatore contro la pizza del popolo ha la soluzione: “Con Crazy Pizza a Napoli i prezzi saliranno” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non è nuovo a certe trovate mediatiche e – lasciatecelo dire – anche a certe volgarità, ma stavolta l’imprenditore del Billionaire e del mondo dello spettacolo Flavio Briatore si supera attaccando la Pizza napoletana: costa troppo poco per essere buona, la sintesi. Nel 2015 il capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso sostenne di non credere all’università perché “contano di più le conoscenze. È più utile lavorare subito e fare esperienza, soprattutto in paesi avanzati ed economicamente forti, piuttosto che arrivare a 30 anni ancora con i libri sotto braccio”. Oggi però, tocca i portafogli e i cuori degli italiani, scagliandosi contro il prezzo popolare della Pizza: “Gli altri come fanno a venderla a 4 euro? Che ingredienti usano?” chiede il 19 giugno a Vanity Fair ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non è nuovo a certe trovate mediatiche e – lasciatecelo dire – anche a certe volgarità, ma stavolta l’imprenditore del Billionaire e del mondo dello spettacolo Flaviosi supera attaccando lanapoletana: costa troppo poco per essere buona, la sintesi. Nel 2015 il capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso sostenne di non credere all’università perché “contano di più le conoscenze. È più utile lavorare subito e fare esperienza, soprattutto in paesi avanzati ed economicamente forti, piuttosto che arrivare a 30 anni ancora con i libri sotto braccio”. Oggi però, tocca i portafogli e i cuori degli italiani, scagliandosiil prezzo popolare della: “Gli altri come fanno a venderla a 4 euro? Che ingredienti usano?” chiede il 19 giugno a Vanity Fair ...

