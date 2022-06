(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Corriere del Mezzogiorno intervista l’avvocato penalista Claudio. Il tema è quello dell’inchiesta perinche ha coinvolto il presidente del, Aurelio De Laurentis e altri quattro membri del consiglio di amministrazione societario.è sereno nell’affermare che ilnon rischia nulla. «Il reato diinè uno dei più difficili da, non a caso è stato oggetto di numerose riforme legislative. Figuriamoci in una materia tanto opinabile quanto quella della valutazione di un calciatore. Non conoscendo i particolari della vicenda, inviterei, dunque, ad essere prudenti». La Procura federale aveva già escluso qualsiasi responsabilità del presidente e della società. Perché non si è ...

Pubblicità

napolista : Botti: «Il falso in bilancio è molto difficile da dimostrare. Non ci saranno conseguenze per il #Napoli» L’avvocat… -

ilmattino.it

... Daniele Bonavita, Antonio Nobile, Salvatore Rubinetti, Antonio Lonardo, Grazia Luongo, Bruno,... per Tretola, in concorso con Ferrari, Montano e Schiavo, quella diin relazione allo studio ...... nascosti tra le frasche o, semplicemente, in attesa di un nostro un passoimprovviso. Per ... in una casetta e in un giardino circondato dadi legno. Proprio come qualunque zelda - like che ... Appalti Covid, la svolta in 19 verso il processo: accuse al manager Asl Erba I lavori per la rotatoria non sono iniziati e il noleggio del semavelox è stato rinnovato. L’impianto garantisce mezzo milione di contravvenzioni al Comune, verrà eliminato dal 2023 ...