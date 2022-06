Battezzati ieri a Petruro Irpino due bimbi accolti nel SAI locale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGiornata di festa quella di martedì 21 giugno a, piccolo borgo tra i primi aderenti al Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome. Il comune di, con i suoi 289 abitanti, è il secondo comune meno popolato della provincia di Avellino, ed il quarto della Campania, rappresentando in pieno l’immagine del piccolo comune a forte rischio spopolamento, nonostante un importante patrimonio paesaggistico ed enogastronomico. Dal 2016, quando l’amministrazione comunale decise di aderire al progetto SPRAR -Sistema per Richiedenti Asilo e Rifugiati- oggi SAI -Sistema di Accoglienza ed Integrazione- il Progettodi Accoglienza ha accolto persone di diverse nazionalità, che sono riusciti ad integrarsi gradualmente nella comunità petrurese, ...