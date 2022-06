William fa 40 | una vita al servizio della Corona

Pubblicità

lolpop_bunny : @Loganpg3 ANCHE TU FAN DI WILLIAM??? ODDIO STO IMPAZZENDO ADORO!!!! Comunque piacere Beatrice HAHAHA! Scusa se ti h… - xaloc7 : RT @scastaldi9: @agustin_gut @ValerioLivia @Rebeka80721106 @neblaruz @CristianeGLima @ampomata @javiango @alleosa @MariangelaSant8 @Alessan… - ladyinyellow46 : Una cosa dovevi fare William, una cosa. Metterti la divisa e farti una foto da erede. UNA! - _ninfaEuridice_ : @bbyryley_ @Merthagod @fakeblanchito @willtomljnson william ma una bambina più simpatica potevi prenderla - Tagota14 : RT @cervelloinfuga: ' In quegli anni l''arte della fotografia aveva ancora qualcosa di magico ai miei occhi, intrappolare grazie alla luce… -

Secondo i sondaggi, per il popolo inglese, dopo la scomparsa della regina Elisabetta II (96 anni),dovrebbe diventare re e modernizzare la monarchia: saltando quindigenerazione. Ma tutti ...Pervolta un ritratto che ci consegna unspogliato della sua allure patinata di Principe imperturbabile e perfetto e che non identifica Harry come quello sempre sbagliato e fuori posto; ...Roma, 21 giu. (LaPresse) - Il duca di Cambridge, William, compie oggi 40 anni e trascorrerà la festa in privato con la sua famiglia. Lo ha fatto sapere ...Il figlio primogenito del futuro re Carlo e di Diana, marito di Kate e papà esemplare di George, Charlotte e Louis festeggia oggi un compleanno importante ...