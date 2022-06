Vidal fa il tifo per il suo cavallo ma sul traguardo… VIDEO

Pubblicità

Calcio News 24

...una Inter che ha perso Ivan Perisic e che dovrà migliorare la panchina dopo le uscite die ... Ilnerazzurro, però, si divide sulle possibili cessioni, e una sarebbe molto impopolare: quella ...Perché lo scudetto va al Milan, ma la gente nerazzurra centra l'ennesimo tricolore del(oltre ...e Sanchez per esempio dopo un veloce saluto non erano nel gruppo che è rimasto un quarto d'... Vidal, niente Flamengo per lui, andrà al Boca Juniors L'appeal mondiale del club oroblù: quanti fenomeni del calcio, grandi ex campioni e pure cantanti sognano La Bombonera!Vidal-Flamengo, la pista tramonta La posizione dei brasiliani è quella di ringiovanire la propria rosa il prossimo anno ...