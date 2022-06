Stéphane Freiss racconta una scena di Alla vita (Di martedì 21 giugno 2022) “Questa sequenza mette in scena dei festeggiamenti, ma ho avuto solo una notte per girarla. Gran parte del lavoro è stato concentrato nel creare un’allegria ‘finta’”, spiega il regista del film. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 21 giugno 2022) “Questa sequenza mette indei festeggiamenti, ma ho avuto solo una notte per girarla. Gran parte del lavoro è stato concentrato nel creare un’allegria ‘finta’”, spiega il regista del film. Leggi

Pubblicità

Alise0 : RT @Internazionale: “Questa sequenza mette in scena dei festeggiamenti, ma ho avuto solo una notte per girarla. Gran parte del lavoro è sta… - Internazionale : “Questa sequenza mette in scena dei festeggiamenti, ma ho avuto solo una notte per girarla. Gran parte del lavoro è… - g_valenza : Stéphane Freiss racconta una scena di Alla vita - VanityFairIt : In anteprima una clip del nuovo film di Stephane Freiss con Riccardo Scamarcio - ApuliaFilmComm : «C'è un po' di #Özpetek e un pizzico di #Unorthodox» Girato in #Puglia tra #Fasano, #PezzeDiGreco e #Monopoli, 'Al… -