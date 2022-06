Shakira e Piqué, l’incredibile retroscena: «Litigio furioso in strada, lei ha perso la voce» (Di martedì 21 giugno 2022) I rumors sulla ex coppia del momento non si fermano. La separazione tra Shakira e Gerard Piqué hanno sconvolto la Spagna e il mondo intero e continuano ad uscire allo scoperto nuove testimonianze e nuovi retroscena sulla loro relazione. Una relazione dipinta da molti come perfetta, ma che, una volta scoperchiato il vaso di Pandora, in realtà sembrava essere al capolinea da tempo. La loro rottura, infatti, sembrava essere preannunciata da anni. A quanto pare la popstar colombiana e il difensore del Barcellona erano in crisi già da anni e nel corso del tempo non sono mancati momenti difficili. La giornalista Silvia Taules ha raccontato a «Salvam»e, programma tv di Tele 5, di un furioso Litigio che l’ex coppia avrebbe avuto in strada nel 2017. «Hanno litigato furiosamente davanti a tutti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 21 giugno 2022) I rumors sulla ex coppia del momento non si fermano. La separazione trae Gerardhanno sconvolto la Spagna e il mondo intero e continuano ad uscire allo scoperto nuove testimonianze e nuovisulla loro relazione. Una relazione dipinta da molti come perfetta, ma che, una volta scoperchiato il vaso di Pandora, in realtà sembrava essere al capolinea da tempo. La loro rottura, infatti, sembrava essere preannunciata da anni. A quanto pare la popstar colombiana e il difensore del Barcellona erano in crisi già da anni e nel corso del tempo non sono mancati momenti difficili. La giornalista Silvia Taules ha raccontato a «Salvam»e, programma tv di Tele 5, di unche l’ex coppia avrebbe avuto innel 2017. «Hanno litigato furiosamente davanti a tutti ...

Pubblicità

BullsFil : Qual è il momento più dannoso nella storia recente della Spagna? Per me Piquè che tradisce Shakira con la mamma di Gavi ci va vicino?? - RegalinoV : Shakira e Piquè, l’indiscrezione: “Nessun tradimento, erano una coppia aperta” - RegalinoV : Shakira su Damiano dei Maneskin: “È molto sexy” - RegalinoV : Violenta lite tra Shakira e Piqué, le urla in strada fino a perdere la voce - no_evas_fiscale : RT @Satiraptus: #Shakira dice addio a #Pique con una nuova canzone. Waka Wakakare. @marcocamillieri -

Shakira e Piqué, l'incredibile retroscena: 'Litigio furioso in strada, lei ha perso la voce' I rumors sulla ex coppia del momento non si fermano. La separazione tra Shakira e Gerard Piqué hanno sconvolto la Spagna e il mondo intero e continuano ad uscire allo scoperto nuove testimonianze e nuovi retroscena sulla loro relazione. Una relazione dipinta da molti come ... Shakira e Piquè, l'indiscrezione clamorosa: 'Nessun tradimento, erano una coppia aperta' Ma la nuova indiscrezione che arriva dalla penisola iberica lascia tutti senza parole: 'Shakira e Piquè erano una coppia aperta '. Leggi anche > L'Italia in inverno ha già avuto a che fare con una ... Tiscali I rumors sulla ex coppia del momento non si fermano. La separazione trae Gerardhanno sconvolto la Spagna e il mondo intero e continuano ad uscire allo scoperto nuove testimonianze e nuovi retroscena sulla loro relazione. Una relazione dipinta da molti come ...Ma la nuova indiscrezione che arriva dalla penisola iberica lascia tutti senza parole: 'e Piquè erano una coppia aperta '. Leggi anche > L'Italia in inverno ha già avuto a che fare con una ... Shakira e Piqué si separano