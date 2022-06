Sfonda con l’auto un compro oro e svaligia tutto: poi fugge e finisce fuori strada (Di martedì 21 giugno 2022) Colleferro. Un modo particolarmente brusco di compiere una rapina, questo è certo. Il rapinatore non ci è andato leggero certamente: ha usato la sua stessa auto come ariete di Sfondamento, con la quale si è fiondato direttamente contro la vetrina di un compro oro, distruggendo la vetrata e facendo un ingresso oltremodo hollywoodiano nel locale. Poi è fuggito. Il furto rocambolesco a Colleferro Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 20 giugno, intorno alle 12:30. Il compro oro preso di mira si trova a Colleferro, precisamente in via Filippo Turati. Una volta entrato dentro, nonostante la concitazione del momento ed il metodo poco elegante, è riuscito a trafugare gran parte del bottino che in quel momento si trovava all’interno: la cifra è ancora da quantificare precisamente, ma si tratterebbe di all’incirca 3.000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Colleferro. Un modo particolarmente brusco di compiere una rapina, questo è certo. Il rapinatore non ci è andato leggero certamente: ha usato la sua stessa auto come ariete dimento, con la quale si è fiondato direttamente contro la vetrina di unoro, distruggendo la vetrata e facendo un ingresso oltremodo hollywoodiano nel locale. Poi è fuggito. Il furto rocambolesco a Colleferro Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 20 giugno, intorno alle 12:30. Iloro preso di mira si trova a Colleferro, precisamente in via Filippo Turati. Una volta entrato dentro, nonostante la concitazione del momento ed il metodo poco elegante, è riuscito a trafugare gran parte del bottino che in quel momento si trovava all’interno: la cifra è ancora da quantificare precisamente, ma si tratterebbe di all’incirca 3.000 ...

