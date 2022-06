Rampini smaschera il governo in diretta tv: «Ecco cosa fa per non dare fastidio ai pacifisti nostrani» (Di martedì 21 giugno 2022) Federico Rampini si scaglia contro il governo italiano sulla guerra in Ucraina. Nel corso di una puntata molto tesa di Controcorrente, il programma di Rete 4 in condotto da Veronica Gentili, lo scrittore ed editorialista ha criticato aspramente una certa ipocrisia che domina, a suo parere, nel dibattito sulle armi da inviare a Kiev per armare la resistenza del popolo invaso dalla Russia . Il giornalista ha bacchettato il governo. “L’Italia ha già promesso poche armi per non dare fastidio a nessuno dei tanti cosiddetti pacifisti. Ma delle armi fornite ne ha date così poche che siamo dietro all’Estonia e alla Lettonia, i cui abitanti sono meno di Milano“. Rampini: “Tutte balle. L’Italia dovrebbe avere il coraggio di dire…” Un imput imprevisto al dibattito in studio che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Federicosi scaglia contro ilitaliano sulla guerra in Ucraina. Nel corso di una puntata molto tesa di Controcorrente, il programma di Rete 4 in condotto da Veronica Gentili, lo scrittore ed editorialista ha criticato aspramente una certa ipocrisia che domina, a suo parere, nel dibattito sulle armi da inviare a Kiev per armare la resistenza del popolo invaso dalla Russia . Il giornalista ha bacchettato il. “L’Italia ha già promesso poche armi per nona nessuno dei tanti cosiddetti. Ma delle armi fornite ne ha date così poche che siamo dietro all’Estonia e alla Lettonia, i cui abitanti sono meno di Milano“.: “Tutte balle. L’Italia dovrebbe avere il coraggio di dire…” Un imput imprevisto al dibattito in studio che ...

