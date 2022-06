"Preoccupato? Vediamo...". In Aula Draghi rimarca il sostegno a Kiev (Di martedì 21 giugno 2022) Il premier ribadisce la ferma posizione dell'Italia nello scacchiere internazionale: "Avanti nel sostegno all'Ucraina come da mandato parlamentare". E avverte: "La pace sia concordata, non subita" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Il premier ribadisce la ferma posizione dell'Italia nello scacchiere internazionale: "Avanti nelall'Ucraina come da mandato parlamentare". E avverte: "La pace sia concordata, non subita"

