Premi ai docenti che si formano, dal 10 al 20% in più nello stipendio ma solo per chi passa la valutazione (Di martedì 21 giugno 2022) La riforma del reclutamento arriva in aula al Senato dopo il via libera delle Commissioni. Un iter travagliato che vede la luce dopo ore convulse. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022) La riforma del reclutamento arriva in aula al Senato dopo il via libera delle Commissioni. Un iter travagliato che vede la luce dopo ore convulse. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Premi ai docenti che si formano, dal 10 al 20% in più nello stipendio ma solo per chi passa la valutazione - MicheleRusso_ : RT @OGiannino: Decreto legge scuola all’esame del Parlamento è positivo se fissa iter selezione-abilitazione-concorso per messa in ruolo no… - Eleonor34096772 : RT @OGiannino: Decreto legge scuola all’esame del Parlamento è positivo se fissa iter selezione-abilitazione-concorso per messa in ruolo no… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Decreto legge scuola all’esame del Parlamento è positivo se fissa iter selezione-abilitazione-concorso per messa in ruolo no… - Manu015919833 : RT @OGiannino: Decreto legge scuola all’esame del Parlamento è positivo se fissa iter selezione-abilitazione-concorso per messa in ruolo no… -