“Preferisci un figlio gay o interista?” | mobbing omofobo alla Lidl | arrivano le condanne

(Di martedì 21 giugno 2022) La condanna arriva a tappeto e riguarda tutti i soggetti coinvolti nell’atteggiamento vessatorio enei confronti della dipendente che ha manifestato, a causa loro, serie problematiche nella sua salute mentale Angherie, soprusi, insulti a sfondo: sono solo alcuni degli atteggiamenti messi in atto da caporeparto e coordinatori nei confronti di una dipendente omosessuale. Atteggiamenti di vessazione quotidiana messi in atto dal 2006, anno di assunzione della dipendente in una sede della catena di supermercati, e che hanno portato la donna, una quarantenne di Massa Lombarda, a un tracollo nervoso. Sono stati condannati tutti, senza esclusione, e le accuse a loro carico, oltre che i risarcimenti, sono pesanti. Ecco cosa è accaduto. Vessazioni e insulti omofobi a una ...

Camillo62846509 : @Lecosebellerit1 @silvia25602993 Se preferisci i festini invecede di prendere una macchina e andare da tuo figlio s… - simo7600272454 : @marioadinolfi …un ladro che dice di pentirsi e continua a rubare. Tu hai divorziato e non vi hai rimediato. Anzi,… -

Dituttounpop

... per il Team Assacro doppietta di Boni, poker di Gargiulo, De Gruttola padre ene fanno 3 in ... OPPURE senon usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi ...Siamo rimasti tutto il giorno a Bologna, Anto (mio) doveva sostenere degli esami. Alla sera ... OPPURE senon usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi ... Beautiful Boy la trama del film su Rai Movie martedì 21 giugno Chi è Edoardo, il primo figlio di Gerry Scotti: cosa fa nella vita, il lavoro, la sfera privata, moglie e figli, tatuaggi e programmi TV ...La popstar ha invitato la figlia a esibirsi sul palco di un evento a Los Angeles in un duetto, ma parlando di lei ha usato il pronome non identificativo ...