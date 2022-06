Paola Turci, mini gonna e tacchi a spillo fanno girare la testa | Che gambe (Di martedì 21 giugno 2022) La foto di Paola Turci ha mandato in tilt i fan: avete visto che gambe pazzesche? Guardatela in mini gonna e tacchi a spillo. L’iconica cantante ha lasciato tutti di stucco con un look a dir poco strepitoso, che ha catturato non poco l’attenzione dei fan. Avete visto che cosa ha indossato? Il suo nome L'articolo Paola Turci, mini gonna e tacchi a spillo fanno girare la testa Che gambe chemusica.it. Leggi su chemusica (Di martedì 21 giugno 2022) La foto diha mandato in tilt i fan: avete visto chepazzesche? Guardatela in. L’iconica cantante ha lasciato tutti di stucco con un look a dir poco strepitoso, che ha catturato non poco l’attenzione dei fan. Avete visto che cosa ha indossato? Il suo nome L'articololaChechemusica.it.

Pubblicità

SimoPillon : ?? Paola Turci mi definisce poco cristiano e molto fascista per aver sostenuto i giocatori di Tampa (Florida) che si… - EnneLuisa : RT @LucillaMasini: Paola Turci contro Pillon: 'Poco cristiano e molto fascista'. Si sa, a destra usano religione e famiglia per pulirsi la… - NiKNiKinter : RT @baffi_francesco: Come dare torto a Paola Turci??????? - MMortaro : @ladoria1 @SimoPillon Paola turci confusa - DaniAgostini32 : @SimoPillon Paola Turci è una signora. -