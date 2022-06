Pallanuoto, Alessandro Campagna: “Sono contento della prestazione e delle risposte avute, anche dai più giovani” (Di martedì 21 giugno 2022) I Mondiali 2022 di Pallanuoto Sono scattati oggi, martedì 21 giugno in Ungheria: il Settebello di Alessandro Campagna ha esordito nel Girone C, che si gioca a Sopron: gli azzurri hanno comodamente superato il Sudafrica, annichilito con il pesante score di 22-4. Questa l’analisi del commissario tecnico Alessandro Campagna al sito federale: “Abbiamo rotto il ghiaccio e preso le misure alla piscina. I ragazzi hanno dimostrato un’ottima personalità, nonostante un po’ d’emozione iniziale che però ci può stare. Abbiamo avuto anche l’opportunità di provare qualche schema in difesa, che ci servirà nelle prossime partite, che saranno più impegnative. Sono contento della prestazione e delle ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) I Mondiali 2022 discattati oggi, martedì 21 giugno in Ungheria: il Settebello diha esordito nel Girone C, che si gioca a Sopron: gli azzurri hanno comodamente superato il Sudafrica, annichilito con il pesante score di 22-4. Questa l’analisi del commissario tecnicoal sito federale: “Abbiamo rotto il ghiaccio e preso le misure alla piscina. I ragazzi hanno dimostrato un’ottima personalità, nonostante un po’ d’emozione iniziale che però ci può stare. Abbiamo avutol’opportunità di provare qualche schema in difesa, che ci servirà nelle prossime partite, che saranno più impegnative....

