Ospedale | un quadro di San Pio in dono | poi Ferrante chiarisce e promette nuove strutture

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ stato donato questa mattina unraffigurante San Pio e un Cristo coronato di spine all’di Benevento. Nel corso di un incontro pubblico tra gli Amici di Padre Pio e Mario, manager della struttura ospedaliera, c’è stata la consegna del dipinto. Il direttore si è commosso e no lo ha nascosto perché “sono molto devoto a Padre Pio, la sua presenza mi aiuta anche nel lavoro“. Simone Crovella, presidente dell’Associazione, ha sottolineato: “Nell’ultimo periodo c’era stato un po’ un distacco tra scienze e fede. Il legame, invece, è indissolubile. Come diceva Padre Pio: in ogni paziente c’è Gesù“. Gianni Mozzillo, degli araldi San Pio, ha definito ilun “capolavoro del silenzio“, come può essere un luogo come il nosocomio intitolato proprio al santo di ...

