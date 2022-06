Oroscopo giornaliero | 21 giugno 2022

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 21 giugno 2022) Inizia la stagione del cancro! Venere in Toro si connette con Plutone in Capricorno alle 04:23, creando una potente atmosfera per una connessione profonda e profonda. Venere è il pianeta dell’amore e della bellezza e Plutone degli inferi: mentre questi due pianeti si allineano, potremmo condividere fantasie segrete. È un momento potente per il legame.