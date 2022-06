Omicidio Sacchi: giudici, ‘Anastasiya ha taciuto circostanze fondamentali' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - “L'adesione” di Anastasiya Kylemnyk “al disegno criminoso non è venuta meno dopo la consumazione della rapina e dell'azione omicidiaria nei confronti di Luca, che giaceva a terra esanime fra le sue braccia, e neppure alla sua morte, perché l'imputata ha taciuto circostanze fondamentali per la ricostruzione della dinamica dei fatti e dei suoi autori, contribuendo altresì nell'immediatezza alla messa in sicurezza della somma di denaro che custodiva nella sua auto (dove probabilmente l'aveva personalmente riposta) dando le chiavi a Princi che, come detto, avrà come primo pensiero, dopo aver lasciato in ospedale il fratello del Sacchi, di tornare presso il pub e recuperare l'auto con il denaro”. E' quanto scrivono i giudici della Corte di Assise di Roma nelle motivazioni della ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - “L'adesione” di Anastasiya Kylemnyk “al disegno criminoso non è venuta meno dopo la consumazione della rapina e dell'azione omicidiaria nei confronti di Luca, che giaceva a terra esanime fra le sue braccia, e neppure alla sua morte, perché l'imputata haper la ricostruzione della dinamica dei fatti e dei suoi autori, contribuendo altresì nell'immediatezza alla messa in sicurezza della somma di denaro che custodiva nella sua auto (dove probabilmente l'aveva personalmente riposta) dando le chiavi a Princi che, come detto, avrà come primo pensiero, dopo aver lasciato in ospedale il fratello del, di tornare presso il pub e recuperare l'auto con il denaro”. E' quanto scrivono idella Corte di Assise di Roma nelle motivazioni della ...

