Olmo aggredito e derubato a Valencia | ecco cos'è successo

(Di martedì 21 giugno 2022) Brutta disavventura per Dani. Il nazionale spagnolo è statomentre camminava per strada a. Lo riporta il quotidiano...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Dani Olmo aggredito e rapinato del suo orologio da 30mila euro: il fratello prova a inseguire i ladri, scaraventato a… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Dani Olmo aggredito e rapinato del suo orologio da 30mila euro: il fratello prova a inseguire i ladri, scaraventato a… - fattoquotidiano : Dani Olmo aggredito e rapinato del suo orologio da 30mila euro: il fratello prova a inseguire i ladri, scaraventato… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Il calciatore nazionale spagnolo Dani Olmo è stato aggredito mentre camminava per strada a Valencia. Secondo il quotidian… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Il calciatore nazionale spagnolo Dani Olmo è stato aggredito mentre camminava per strada a Valencia. Secondo il quotidian… -

Attimi di terrore per Dani. Il calciatore spagnolo del Lipsia, 24 anni, è stato rapinato all'uscita da un parrucchiere a Valencia . Due uomini lo hannoper rubargli un orologio di lusso dal valore di circa ...Notizie calcio - Il nazionale spagnolo Daniè statomentre camminava per strada a Valencia. Secondo il quotidiano valenciano Las Provincias, venerdì scorso il giocatore stava uscendo da un parrucchiere, quando un individuo - che ...Dani Olmo aggredito e rapinato del suo orologio da 30mila euro: il fratello prova a inseguire i ladri, scaraventato a terra e ferito [LEGGI] ...(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il nazionale spagnolo Dani Olmo è stato aggredito mentre camminava per strada a Valencia. Secondo il quotidiano valenciano Las Provincias, venerdì scorso il giocatore stava ...