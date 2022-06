Napoli, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly: Ecco come stanno le cose (Di martedì 21 giugno 2022) Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly dopo Insigne, altri tre pilastri possono partire. E Ospina? Le questioni contrattuali legate a Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly stanno minando le sicurezze passate lasciando sempre più spazio a un clima di incertezza e tensione. come sarà la rosa di Luciano Spalletti nella prossima stagione? Bella domanda. E non tanto per un calciomercato sempre in divenire, quanto perché tanti pezzi pregiati sono e rimangono in bilico. Lorenzo Insigne se n’è andato, e non è una novità. A Napoli è finita un’era. L’ormai ex capitano ha deciso di fare l’americano (o il canadese) e se n’è andato a Toronto per iniziare una nuova vita. La società ha agito per tempo, prendendo al suo posto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022)dopo Insigne, altri tre pilastri possono partire. E Ospina? Le questioni contrattuali legate aminando le sicurezze passate lasciando sempre più spazio a un clima di incertezza e tensione.sarà la rosa di Luciano Spalletti nella prossima stagione? Bella domanda. E non tanto per un calciomercato sempre in divenire, quanto perché tanti pezzi pregiati sono e rimangono in bilico. Lorenzo Insigne se n’è andato, e non è una novità. Aè finita un’era. L’ormai ex capitano ha deciso di fare l’americano (o il canadese) e se n’è andato a Toronto per iniziare una nuova vita. La società ha agito per tempo, prendendo al suo posto ...

Pubblicità

capuanogio : #Mertens ha deciso di dimezzare le sue pretese per cercare di restare a #Napoli. Taglio di un paio di milioni tra i… - napolipiucom : Napoli, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly: Ecco come stanno le cose #Koulibaly #Mertens #napoli #ForzaNapoliSempre… - MarcoElliottOUT : @ferrix88 @ReformedNN @Liguglia @AAlciato Il napoli ha perso insigne a 0 e preso Kravashelia a 10, se va via merten… - sportmediaset : Napoli-Mertens più vicini, il belga pronto a rinunciare a 2 milioni #mertens #napoli #sportmediaset - NCN_it : Il Mattino – Mertens si riavvicina al Napoli: il folletto pronto a dimezzare le sue richieste #Mertens… -