Mondiali 2026, le Nazionali sudamericane tornano a un modello anni 90? per le qualificazioni (Di martedì 21 giugno 2022) Ancora non ha preso il via la Coppa del Mondo del Qatar, ma in America hanno già cominciato il countdown per i prossimi Mondiali, che si giocheranno proprio da quelle parti: Stati Uniti, Canada e Messico. Il quotidiano spagnolo Marca ha annunciato che, per quanto concerne le qualificazioni, ci saranno diverse novità, che riguardano nello specifico le squadre sudamericane. Finora, le cinque Nazionali qualificate strappavano il biglietto da visita tramite un girone unico. Le prime quattro ottenevano direttamente il pass, la quinta affrontava una Nazionale di un’altra confederazione tramite i playoff. È quello che quest’anno è successo al Perù, che peraltro ha perso contro l’Australia. Ebbene, al prossimo giro potrebbe cambiare tutto, visto che le squadre qualificate dovranno essere sette. Le Nazionali ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Ancora non ha preso il via la Coppa del Mondo del Qatar, ma in America hanno già cominciato il countdown per i prossimi, che si giocheranno proprio da quelle parti: Stati Uniti, Canada e Messico. Il quotidiano spagnolo Marca ha annunciato che, per quanto concerne le, ci saranno diverse novità, che riguardano nello specifico le squadre. Finora, le cinquequalificate strappavano il biglietto da visita tramite un girone unico. Le prime quattro ottenevano direttamente il pass, la quinta affrontava una Nazionale di un’altra confederazione tramite i playoff. È quello che quest’anno è successo al Perù, che peraltro ha perso contro l’Australia. Ebbene, al prossimo giro potrebbe cambiare tutto, visto che le squadre qualificate dovranno essere sette. Le...

