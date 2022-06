Milano | sfilate moda Uomo | il maschio è delicato | maneggiare con cura

(Di martedì 21 giugno 2022) Tra la corporativizzazione dellada un lato e l’azzeramento degli standard tra i consumatori dall’altro, a ogni tornata disembra sempre più di avvicinarci a un’esercitazione di stile più impoverito dell’uranio, la cui scipitezza è diventata così comune che raramente riesce ancora a emozionare. A voler paragonare i calendari della fashion week maschili ae a Parigi, che inizia domani – non pervenute quella di New York e ridotta a quattro gatti quella di Londra – con tutto ciò che era stato detto / fatto / promesso durante il lockdown causa Covid (il Covid, questo Carneade: nei défilé più sudati della storia ci si è baciati, sputazzati, assembrati, accalcati, abbracciati in plurime strette laocoontiche, manco fossimo nel 2019) tutto è stato disatteso, omesso, deluso, tradito, per constatare quanto drammaticamente ...

... il trionfo degli attori black al cinema e nelle serie tv 'Il mio ruolo per Armani Code è un assoluto privilegio' spiega l'attore di The grey man in questi giorni aper lemaschili ...Eventi societari ed istituzionali Venerdì 17/06/2022 Appuntamenti :Fashion Week - Terza edizione dell'anno, dedicata alla moda maschile primavera/estate 2023 con, presentazioni ed eventi esclusivi in tutta la città dedicati al mondo della moda. (fino a ...Giacche in lino tagliate a vivo, camicie dal fit rilassato, maglieria in tessuti tecnici: il sartoriale incontra il casualwear nella collezione di Zegna Primavera/Estate 2023.La sfilata di Zegna per la Milano Fashion Week 2022 si è tenuta a Trivero dove sorge la sede storica dell'azienda di moda piemontese.