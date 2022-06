Luigi Di Maio: "La guerra non è uno show mediatico I dirigenti del M5S hanno indebolito l'Italia". VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Lo strappo del ministro. Nasce Insieme per il futuro. I nomi Di Maio piccona Conte e i 5 Stelle "Irresponsabile picconare il governo<br> La posizione del M5s indebolisce l'Italia" M5s, Di Maio: "La guerra non è uno show mediatico<br> I dirigenti del M5S hanno indebolito l'Italia". VIDEO ++ Di Maio al Quirinale da Mattarella ++ ZCZC8398/SXA XPP22172005397 SXA QBXB B POL S0A QBXB ++ Di Maio al Quirinale da Mattarella ++ (ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e' stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo apprende l'ANSA. (ANSA). AMB 21-GIU-22 20:44 NNNN Segui ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 giugno 2022) Lo strappo del ministro. Nasce Insieme per il futuro. I nomi Dipiccona Conte e i 5 Stelle "Irresponsabile picconare il governo

