Luigi Di Maio fonda un nuovo partito | circa 60 parlamentari entrano in Insieme per il futuro - M5s non è più prima forza in Parlamento

ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - fattoquotidiano : La prima cosa che colpisce, dell’eterna faida tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, è la noia [Leggi di Andrea Scanzi… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Luigi Di Maio e M5S a un passo dalla scissione. Il nuovo soggetto politico, che permetterà al Ministro di potersi ricandi… - Elisa34012803 : RT @tempoweb: 'Quella spinta che viene da....'. #Travaglio: chi c'è dietro la scissione di #DiMaio #21giugno #cartabianca #iltempoquotidian… -

L'hotel Bernini è affollato nell'attesa diDie della conferenza stampa convocata per ufficializzare la scissione dal Movimento. Parte dal governo, il ministro degli Esteri. Dice che si è ...Tira in ballo il conflitto ucraino,Di, per spiegare la sua fuoriuscita dal Movimento cui pure deve ogni suo successo politico. E poco importa se lui e Giuseppe Conte , in realtà, non ...(Adnkronos) – Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle. “Una scelta sofferta” ha sottolineato il ministro degli Esteri nella conferenza stampa organizzata per annunciare l’addio. “Una scelta ...Poco dopo le 21:30 di martedì, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato di avere lasciato il Movimento 5 Stelle e di voler fondare un nuovo gruppo parlamentare, insieme ad altri ...