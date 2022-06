Libretti postali, fai molta attenzione: alcuni si estingueranno a breve (Di martedì 21 giugno 2022) Avete dei Libretti postali? alcuni di questi potrebbero estinguersi a breve, ecco quali sono e cosa bisogna fare Sono i Libretti postati considerati ‘dormienti’ che a breve si estingueranno, quelli che alla data del 30 novembre 2021 risultano non movimentati da oltre dieci anni. Per evitare l’estinzione e il trasferimento delle somme al Fondo istituito dalla Finanziaria 2006 bisogna fare molta attenzione perché c’è pochissimo tempo a disposizione. Libretti postali (Screenshot da Facebook)La data di scadenza infatti è proprio quella odierna, 21 giugno 2022. Entro oggi i titolari dei Libretti postali ‘dormienti’ potranno infatti recarsi in qualunque ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 giugno 2022) Avete deidi questi potrebbero estinguersi a, ecco quali sono e cosa bisogna fare Sono ipostati considerati ‘dormienti’ che asi, quelli che alla data del 30 novembre 2021 risultano non movimentati da oltre dieci anni. Per evitare l’estinzione e il trasferimento delle somme al Fondo istituito dalla Finanziaria 2006 bisogna fareperché c’è pochissimo tempo a disposizione.(Screenshot da Facebook)La data di scadenza infatti è proprio quella odierna, 21 giugno 2022. Entro oggi i titolari dei‘dormienti’ potranno infatti recarsi in qualunque ...

