Lazio, prima offerta per Carnesecchi: la risposta dell'Atalanta (Di martedì 21 giugno 2022) La Lazio ha deciso di puntare forte su Marco Carnesecchi in porta per la prossima stagione. Come riporta Gianluca Di Marzio: "La Lazio ha fatto recapitare una prima offerta all'Atalanta per il portiere italiano. 10 milioni più bonus messi sul piatto. La Dea, però, ne chiede almeno 20". La sensazione è che, già nei prossimi giorni, può avvenire un rilancio da parte della Lazio, che vuole affidare la propria porta al talentino azzurro. Alessio Nicolosi

