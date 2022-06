Ladispoli | paura in viale Italia | brucia un negozio

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 giugno 2022)– Alle 7 e 20 i Vigili del fuoco di Cerveteri sono stati allertati per un incendio in un'attività commerciale in. I soccorritori hanno constato che are era il motore della cappa aspirante del forno. Difficili le operazioni di spegnimento del rogo per le quali con l'ausilio di termocamere i pompieri hanno dovuto risalire all'origine del fuoco e smontare i vari pezzi incandescenti, raffreddare la struttura ed evitare che le fiamme si propagassero in altre zone dell'attività commerciale. Grazie al tempestivo intervento l'incendio è stato presto circoscritto. Sul posto a dare aiuto alle operazioni di soccorso anche gli agenti del Commissariato die per fortuna non si sono registrati feriti.