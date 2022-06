Isola dei Famosi 2022, chi sono i sei finalisti (e il probabile vincitore) (Di martedì 21 giugno 2022) Nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda ieri sera, lunedì 20 giugno 2022, sono stati decretati i cinque finalisti che si contenderanno la vittoria di questa edizione del reality show di Canale 5, che è in assoluto la più lunga della storia. Ad accaparrarsi il posto di finalisti sono stati Nicolas Vaporidis, Maria Laura De Vitis, Luca Daffré, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nick Luciani. Estefania Bernal e Pamela Petrarolo sono state invece eliminate, mentre Edoardo Tavassi è stato costretto a lasciare il programma per via di un incidente al ginocchio. E un po’ tutti sono concordi sul fatto che a vincere l’Isola dei Famosi 2022 sarà uno ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 giugno 2022) Nel corso della semifinale dell’deiandata in onda ieri sera, lunedì 20 giugnostati decretati i cinqueche si contenderanno la vittoria di questa edizione del reality show di Canale 5, che è in assoluto la più lunga della storia. Ad accaparrarsi il posto distati Nicolas Vaporidis, Maria Laura De Vitis, Luca Daffré, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nick Luciani. Estefania Bernal e Pamela Petrarolostate invece eliminate, mentre Edoardo Tavassi è stato costretto a lasciare il programma per via di un incidente al ginocchio. E un po’ tutticoncordi sul fatto che a vincere l’deisarà uno ...

