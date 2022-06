Il regime siriano si finanzia con il racket e il narcotraffico

Pubblicità

laura_ceruti : @Dom90Vit @La_manina__ @MassimoCerani E la Turchia che ha sempre fatto il cacchio che vuole? Genocidio dei Curdi, i… - Ultron65 : RT @NamanTarcha: #Damasco Il Presidente siriano Assad sulla Pace con il regime israeliano: #Siria???? non cambierà la sua posizione finché ci… -

Dire

La popolazione delle aree sotto il controllo delsi è dimezzata dall'inizio della ribellione nel 2011: il 90 per cento di loro vive in povertà e molti sopravvivono grazie agli aiuti stranieri ...Ildi Damasco ha accolto con una cerimonia ufficiale l'ambasciatore Waheed Mubarak Sayyar che ha presentato le credenziali ad Assad. Il presidente, insomma, si sta gradualmente ... In Siria da 7 anni fake news sulla guerra. E c'entra anche la Russia In Siria la povertà è sempre più grave. La responsabilità non è soltanto della crisi globale, la causa principale è la cannibalizzazione del paese da parte di Assad, che fa affari con petrolio, gas e ...Lo studio "Disinformazione mortale", realizzato dall'associazione The Syria Campaign: "Attacchi ad attivisti, giornalisti, operatori umanitari, vittime di guerra. Governi e colossi dei social devono i ...