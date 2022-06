I migliori televisori del 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) L’acquisto di una nuova TV può creare confusione e, se non distingui HDR da HDMI, ti posso aiutare con una selezione dei migliori televisori di ogni fascia di prezzo e dimensione. Il QN85 da 55 pollici di Samsung è il migliore acquisto che si possa fare perché uno schermo da 55 pollici non stravolgerà la tua stanza e la qualità dell’immagine è superba. Se hai un budget limitato, lo schermo da 43 pollici di TCL è un’ottima scelta. Marchi più piccoli come TCL e Hisense offrono opzioni più convenienti con funzionalità di base come app di streaming precaricate, risoluzione 4K e numerosi ingressi HDMI per console di gioco e dispositivi di riproduzione. I giocatori su console non dovrebbero solo considerare il supporto VRR, ma considerare anche tempi di risposta e le dimensioni dello schermo per ottenere una TV che offra un’esperienza di gioco ottimale. I ... Leggi su pantareinews (Di martedì 21 giugno 2022) L’acquisto di una nuova TV può creare confusione e, se non distingui HDR da HDMI, ti posso aiutare con una selezione deidi ogni fascia di prezzo e dimensione. Il QN85 da 55 pollici di Samsung è il migliore acquisto che si possa fare perché uno schermo da 55 pollici non stravolgerà la tua stanza e la qualità dell’immagine è superba. Se hai un budget limitato, lo schermo da 43 pollici di TCL è un’ottima scelta. Marchi più piccoli come TCL e Hisense offrono opzioni più convenienti con funzionalità di base come app di streaming precaricate, risoluzione 4K e numerosi ingressi HDMI per console di gioco e dispositivi di riproduzione. I giocatori su console non dovrebbero solo considerare il supporto VRR, ma considerare anche tempi di risposta e le dimensioni dello schermo per ottenere una TV che offra un’esperienza di gioco ottimale. I ...

