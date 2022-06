(Di martedì 21 giugno 2022) Ci sarà anchenel cast della nuova edizione delVip? Il portale televisivo MondoTv24 ne è certo e lo dà come primo nome in esclusiva. “Mancano poco meno di tre mesi all’apertura della porta rossa e già stanno cominciando a circolare indiscrezioni su probabili nuovi inquilini che abiteranno tra le mura del loft di Cinecittà”. – Si legge sul sito – “Ma chi saranno i concorrenti che effettivamente il prossimo 19 settembre varcheranno l’uscio della Casa del GF Vip? Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo, si tratta di. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi ...

Pubblicità

StraNotizie : Guendalina Canessa “prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip”, le ultime news - BITCHYFit : Guendalina Canessa “prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip”, le ultime news - memole32764107 : primo concorrente ufficiale gfvip guendalina canessa #jeru - ParliamoDiNews : Figlia di papà! Guendalina Canessa Spende 14.000 euro in un giorno. Ma sapete chi è il padre? - Notizie Dal Mondo… -

Biccy

Lo scatto : Il commento diTra i tanti follower che hanno commentato la foto, c'è stata ancheche ha scritto: 'Adoro il costume, dove l'hai preso'. Costy subito ...vs figlia Chloe/ "Si vergogna, vuole una mamma grassa e brutta!" La produzione prepara dunque una sorpresa per la concorrente. Nel caso in cui avesse convinto il fratello Edoardo a ... Guendalina Canessa "prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip" Lory Del Santo è stato uno dei personaggi più chiacchierati del giorno dopo aver commentato i suoi stessi post su Instagram elogiando la sua ...Il matrimonio di Kourtney Kardashian, che ha portato il clan Kardashian a Portofino, ha aperto ufficialmente l'estate italiana.