Flavio Briatore, polemica sulla pizza. Ecco le risposte dei pizzaioli (Di martedì 21 giugno 2022) Flavio Briatore nei giorni scorsi aveva ironizzato sul rapporto tra pizza a buon mercato e la sua qualità. In un video risalente ai giorni scorsi, infatti, spiega che per lui è impossibile servire una pizza di ottima qualità a 4-5 euro. Oggi, in Via dei Tribunali a Napoli, c'è stata una vera e propria riunione dei pizzaioli napoletani che si sono consultati per dare una risposta all'imprenditore piemontese. Ecco, di seguito, cosa ha detto Sorbillo: "Briatore dice che se la pizza costa poco non è buona? Noi la facciamo così, e gli ingredienti sono questi: assaggiatela e poi ditemi com'è. La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare. A noi piace lavorare con il popolo e accontentare tutti, bambini, disoccupati, ...

