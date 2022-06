Concorso scuola medie e superiori, troppi errori nei quiz. L'appello degli intellettuali al governo: "Rimediate al pasticcio" (Di martedì 21 giugno 2022) Oltre 50 docenti, per lo più universitari, chiedono di riammettere agli orali i candidati esclusi per colpa dei test errati. "Il ministero all'Istruzione deve riconoscere gli errori commessi nella formulazione di decine e decine di quesiti inqualificabili e provvedere a... Leggi su repubblica (Di martedì 21 giugno 2022) Oltre 50 docenti, per lo più universitari, chiedono di riammettere agli orali i candidati esclusi per colpa dei test errati. "Il ministero all'Istruzione deve riconoscere glicommessi nella formulazione di decine e decine di quesiti inqualificabili e provvedere a...

Pubblicità

Liberoarbitrio : RT @RiccardoStracu1: Il ministero della Pubblica istruzione - il quale non riesce ad assicurare che un concorso, iniziato a marzo, termini… - Livia_DiGioia : RT @RiccardoStracu1: Il ministero della Pubblica istruzione - il quale non riesce ad assicurare che un concorso, iniziato a marzo, termini… - RiccardoStracu1 : Il ministero della Pubblica istruzione - il quale non riesce ad assicurare che un concorso, iniziato a marzo, termi… - ninoBertolino : Concorso scuola, cosa cambia dal prossimo anno scolastico? Verso la conversione in legge del decreto 36… - TecnicaScuola : Concorso scuola, cosa cambia dal prossimo anno scolastico? Verso la conversione in legge del decreto 36 --… -