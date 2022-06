Charlene di Monaco non è finita | tra lei e Alberto s’insinua un’altra bionda

(Di martedì 21 giugno 2022)dinon può ancora dichiarare concluse le indiscrezioni sulla presunta crisi matrimoniale con. Ora si mormora che il Principe sia rimasto affascinato dall’attrice, Mélanie Laurent, con la quale a inizio giugno ha inaugurato la mostra Mission Polaire al Musée Océanographique.di, cosa è successo in sua assenza Tutto sarebbe iniziato quandodiè risultata positiva al Covid. Il virus ha messo ko la Principessa, da poco tornata ai suoi doveri istituzionali, per due settimane. Ancora una voltasi è trovato ad affrontare da solo l’agenda di Palazzo, oltre a gestire i gemelli, Jacques e Gabriella. Sembrava una situazione destinata a durare ancora per molto tempo. E il Principe si è organizzato, ...

