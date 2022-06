Cannabis, la depenalizzazione apre un altro fronte nella maggioranza. Lega e FI: «Folle e fuori dal mondo» (Di martedì 21 giugno 2022) L’approvazione in commissione Giustizia della Camera della proposta di legge per la depenalizzazione della coltivazione della Cannabis in casa apre un nuovo fronte di scontro nella maggioranza, che si spacca a metà di nuovo a metà nello stesso giorno in cui si è faticosamente e avventurosamente ricompattata sulla risoluzione sull’Ucraina. Il provvedimento, proposto e sostenuto da M5S e Pd, è infatti osteggiato da Lega e Forza Italia, in sintonia con FdI che si fa sentire dall’opposizione. Dunque, centrodestra compatto da una parte contro giallorossi dall’altra. La Lega: «Folle, dannoso, diseducativo» «Con tutti i problemi che hanno gli italiani, ci sono parlamentari che pensano alle canne… Ma basta!», è stato il commento del leader ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) L’approvazione in commissione Giustizia della Camera della proposta di legge per ladella coltivazione dellain casaun nuovodi scontro, che si spacca a metà di nuovo a metà nello stesso giorno in cui si è faticosamente e avventurosamente ricompattata sulla risoluzione sull’Ucraina. Il provvedimento, proposto e sostenuto da M5S e Pd, è infatti osteggiato dae Forza Italia, in sintonia con FdI che si fa sentire dall’opposizione. Dunque, centrodestra compatto da una parte contro giallorossi dall’altra. La: «, dannoso, diseducativo» «Con tutti i problemi che hanno gli italiani, ci sono parlamentari che pensano alle canne… Ma basta!», è stato il commento del leader ...

