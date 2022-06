Calciomercato Milan – Per la difesa rispunta Esteve del Montpellier

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, contatti tra #RedBird e #Massara e #Maldini per il rinnovo con #Sanches in sottofondo - cmdotcom : #Milan, la verità sull’intrigo #RenatoSanches-#EnzoFernandez: dall’incontro con #Moncada alla clausola, tutti i det… - DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - sportli26181512 : Milan, l'altro mercato: da Caldara e Castillejo all'incastro con Paquetà, cosa succede: Maldini e Massara vanno ava… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, l'altro #calciomercato: da #Caldara e #Castillejo all'incastro con #Paquetà, cosa succede -

, minaccia dalla Premier: pagata la clausola di Enzo Fernandez Il centrocampista è l'alternativa a Renato Sanches Ilsegue il talento del River Plate Enzo Fernandez. Il ...Commenta per primo Stando a quanto scrive Repubblica.it , il Psg avrebbe offerto 25 milioni al Lille per il centrocampista portoghese Renato Sanches. Il giocatore ha da tempo l'accordo con ilche però non ha chiuso l'operazione.Maldini e Massara vanno avanti a braccetto nella giungla del mercato. I due dirigenti del Milan sono in attesa del rinnovo del contratto ma intanto lavorano - anche - per sfoltire la rosa rossonera.Il Palermo con il successo ottenuto contro il Padova nella finale playoff di Serie C, ha conquistato la promozione in Serie B. A distanza di cinque anni i ...