Calcio | accoglienza da eroe per Pogba in Guinea

Una vera e propria accoglienza da re, quella realizzata dal popolo della Guinea a Paul Pogba. Il calciatore francese, infatti, si trova in Guinea, suo paese d'origine, per via di un match di gala allo stadio General Lansana Contè. Non appena è arrivato, Pogba è stato letteralmente inseguito da macchine e persone a piedi, che lo hanno praticamente accompagnato fino a destinazione. Ecco alcune immagini dell'accaduto, con il francese vestito dal brand panafricano Guisport. ?'?????? ?? ???? est bien arrivé chez lui Rendez-vous demain au Stade GLC pour le match de Gala où Paul Pogba , Jimmy Butler, Akon, Salif Keita et beaucoup d'autres stars seront habillées par la marque panafricaine ???????? NTG pic.twitter.com/supqVKr8gx — GUISPORT (@Guisport ) June 21, 2022

