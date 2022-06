Brave and Beautiful, anticipazioni 22 giugno 2022: una rivelazione inaspettata (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di rivelazioni a Brave and Beautiful, come rivelano le anticipazioni di mercoledì 22 giugno 2022. Tahsin, infatti, dopo aver spiazzato il figlio Korhan con una confessione inaspettata durante la quale gli ha spiegato come mai non lo abbia mai trattato con amore e tenerezza, farà lo stesso con Cesur e l'uomo rimarrà davvero senza parole. Kordulag, negli ultimi tempi, dopo aver perso la memoria, è diventato un altro. L'uomo, in particolare, ha appreso della terribile morte di Adalet, uccisa senza pietà da Riza, e si è sentito profondamente in colpa. La donna, infatti, è evasa dal carcere dopo aver saputo che il consorte fosse gravemente ammalato, ma ignorava che fosse una bugia per tenere legata a sé Suhan. Tahsin, dunque, non si capacita del fatto che la moglie sia morta a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di rivelazioni aand, come rivelano ledi mercoledì 22. Tahsin, infatti, dopo aver spiazzato il figlio Korhan con una confessionedurante la quale gli ha spiegato come mai non lo abbia mai trattato con amore e tenerezza, farà lo stesso con Cesur e l'uomo rimarrà davvero senza parole. Kordulag, negli ultimi tempi, dopo aver perso la memoria, è diventato un altro. L'uomo, in particolare, ha appreso della terribile morte di Adalet, uccisa senza pietà da Riza, e si è sentito profondamente in colpa. La donna, infatti, è evasa dal carcere dopo aver saputo che il consorte fosse gravemente ammalato, ma ignorava che fosse una bugia per tenere legata a sé Suhan. Tahsin, dunque, non si capacita del fatto che la moglie sia morta a ...

