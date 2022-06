Blanco ricoverato in ospedale | “Ho avuto un incidente” Cancellati alcuni concerti

(Di martedì 21 giugno 2022) L’estate inizia con un piccolo, che costringeràal riposo almeno per qualche giorno: il giovane artista lo ha annunciato sui suoi profili social, spiegando quali sono le date deiche dovrà saltare a causa di questo inconveniente. E ha poi rassicurato tutti i suoi fan: ecco come sta e quali sono le sue condizioni di salute., piccolo: saltanoChesia un vero e proprio terremoto è cosa ben nota: lo sa sicuramente Mahmood, che con lui ha condiviso l’incredibile esperienza al Festival di Sanremo e, pochi mesi dopo, quella all’Eurovision Song Contest. In entrambi i casi, ha più volte dovuto vestire i panni di “fratello maggiore” e riprendere il suo compagno d’avventura, decisamente troppo ...

Pubblicità

, il tour e la vita privata. Nei prossimi giorni,dovrà pensare solamente a rimettersi in forze, per poi tornare sul palco più carico che mai. Il suo Blu Celeste Tour , che ha avuto ...Dal letto dell'ospedale in cui è, l'artista ha così annunciato il rinvio di un concerto ... Linus: "Lauro e Maneskin, troppa immagine e poco contenuto"/ "invece..." ' Ciao belli. ...L'ex vincitore del Festival di Sanremo (in coppia con Mahmood) ha condiviso la notizia del suo ricovero sui social ...Attraverso un reel su Instagram Blanco fa sapere di non stare bene e di dover cancellare tutti i suoi impegni previsti nelle ultime settimane di giugno ...