Aurelio De Laurentiis indagato, esplode il caso Osimhen (Di martedì 21 giugno 2022) La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati Aurelio De Laurentiis in riferimento all'acquisto di Victor Osimhen nell'estate del 2020. L'ipotesi di accusa è di falso in bilancio. L'inchiesta è partita per verificare la compravendita dell'attaccante dal Lille e la contestuale cessione di 3 calciatori al club francese. L'operazione costò 76 milioni di euro e nell'affare entrarono Karnezis e i 3 giovani della Primavera Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori (tutti e 4 erano finiti nell'indagine delle plusvalenze). I baschi verdi avrebbero perquisito le sedi di Napoli e Roma e ci sarebbe stato un intervento anche in casa Lille. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagatiDein riferimento all'acquisto di Victornell'estate del 2020. L'ipotesi di accusa è di falso in bilancio. L'inchiesta è partita per verificare la compravendita dell'attaccante dal Lille e la contestuale cessione di 3 calciatori al club francese. L'operazione costò 76 milioni di euro e nell'affare entrarono Karnezis e i 3 giovani della Primavera Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori (tutti e 4 erano finiti nell'indagine delle plusvalenze). I baschi verdi avrebbero perquisito le sedi di Napoli e Roma e ci sarebbe stato un intervento anche in casa Lille.

Pubblicità

claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - tvdellosport : ?? Il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre a quattro esponenti del consiglio d’amministrazione del Napoli, è ind… - fattoquotidiano : Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio: nel mirino della Procura il passaggio di Osimhen dal Lilla al… - simonmagic77 : RT @LeonettiFrank: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis risulta indagato con l'ipotesi di falso in bilancio in relazione all'acqu… - tempoweb : Aurelio De Laurentiis indagato, esplode il caso Osimhen -