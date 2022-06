Atp Eastbourne 2022 | Sonego annulla tre match point a Duckworth e avanza al secondo turno

(Di martedì 21 giugno 2022) Lorenzoha sconfitto Jamesal termine di un’incredibile lotta, per 4-6, 7-6(5), 7-6(1) in occasione del primodell’evento Atp 250 di. L’azzurro è riuscito a replicare le gesta di Wimbledon 2021, durante il quale riuscì a superare l’australiano in tre set al terzo, seppur con grande fatica;, infatti, forte del suo tennis creativo e vario, difficile da decifrare, è riuscito a scardinare il gioco potente dell’avversario per buona parte del; il tutto, però, mostrandosi tutto fuorché pragmatico nei momenti clou della partita. Sopra 4-1 nel tie-break delset e avendo avuto trenel dodicesimo game del parziale decisivo, ...

... cinque titoli, la Top 10, la finale di un Masters 1000 e, infine, l'ingresso alle Finals, ... Ad, nelle settimane che anticipano Wimbledon, l'allenatore tanto atteso è arrivato: si ...