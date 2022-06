Arezzo, con le divise nazifasciste sul luogo dell'eccidio: scatta la protesta e la rievocazione salta (Di martedì 21 giugno 2022) Dovevano essere ricordate le 14 vittime del’44 nell’Aretino. Iniziativa di 4 associazioni storico-culturali. La denuncia della Regione Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 21 giugno 2022) Dovevano essere ricordate le 14 vittime del’44 nell’Aretino. Iniziativa di 4 associazioni storico-culturali. La denunciaa Regione

Pubblicità

JohnLee90252472 : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening to all, friends. Castello di Montecchio Arezzo - I primi insediamenti risalgono all'epoca etrusco-roma… - cmont4560 : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening to all, friends. Castello di Montecchio Arezzo - I primi insediamenti risalgono all'epoca etrusco-roma… - Nazione_Arezzo : Anghiari Comune virtuoso: fatture pagate con 17 giorni di anticipo sulla scadenza - F4U5T1NH0 : RT @NicKiappa: 4) Al Mario Matteini di Terranuova Bracciolini (Arezzo) fatta la storia con la 1a promozione del Terranuova Traiana in D gra… - Vincenz89103833 : RT @GfveGianfra: TRA LE CONSEGUENZE PIÙ GRAVI DELL’ATTUALE SITUAZIONE VI È QUELLA DELLA TOTALE PERDITA DELLA RAZIONALITÀ DELLA MAGGIOR PART… -