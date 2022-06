Zelensky | “Ue ci consideri partner alla pari”

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Unione europea ciun”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyrin collegamentoprima giornata del Global Policy Forum organizzato dall’Ispi all’università Bocconi di Milano. L’adesione all’Unione europea – ha aggiunto– “è un elemento unificante per i cittadini” ucraini. “Nel nostro Paese – ha aggiunto – tutti i cittadini hanno una motivazione: la fine della guerra. Vogliamo solo quello che ci appartiene, stiamo proteggendo la nostra terra e vogliamo mostrare che l’Ucraina non ha paura del secondo esercito del mondo”. “Grazie per il supportonostra gente e ai nostri studenti. Questo è il nostro futuro. E non vogliamo perderlo. Grazie per preservarlo”, ha poi detto ...

Maassicura che "non cederemo il Sud". Severodonetsk è però sempre più saldamente nelle mani dell'esercito di Mosca, i filorussi affermano che gli ultimi difensori della città, asserragliati ...