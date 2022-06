Zelensky | Negoziati difficili per sbloccare i porti ucraini

Pubblicità

LAPRESSE

"Sono in corso deidifficili per sbloccare i porti ucraini". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrall'Unione Africana. "Non ci sono ancora progressi", ha aggiuntoin un discorso in ...Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr. L'Ucraina è impegnata in "complessi" per sbloccare il grano intrappolato nei suoi porti del Mar Nero a seguito del blocco navale ... Ucraina: Zelensky, negoziati per sbloccare porti sono difficili - LaPresse "Sono in corso dei negoziati difficili per sbloccare i porti ucraini". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Unione Africana. "Non ci sono ancora progressi", ha aggiunto ...Zelensky, a detta di Bezugla ... E non c'è bisogno di scongelarle oggi, né di negoziare con loro. Lasciateli correre o strisciare. E loro lo apprezzano come un favore speciale". Lo ha scritto sui ...